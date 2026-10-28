உலகளாவிய கனவு

UPDATED : அக் 27, 2026 09:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:24 PM
கடந்த 1985-ல் ரூ.15 கோடியாக இருந்த திருப்பூரின் பின்னலாடை ஏற்றுமதி மதிப்பு, 2025–26 நிதியாண்டில் சுமார் ரூ.46,000 கோடியை எட்டியுள்ளது. இந்த வளர்ச்சிக்குப் பின்னால் ஆயிரக்கணக்கான சிறு நிறுவனங்களின் உழைப்பும், தரத்தில் காட்டிய அக்கறையும், உலகச் சந்தைக்கு ஏற்பத் தங்களை மாற்றிக்கொண்ட திறனும் உள்ளன.
இப்போது திருப்பூரின் அடுத்த இலக்கு, அதிக ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வது மட்டுமல்ல; உலக பேஷன் சந்தையில் அதிக மதிப்புள்ள தயாரிப்புகளுக்கான அடையாளமாக உயர்வதும்தான். விளையாட்டு ஆடைகள், புதிய துணி வகைகள், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆடைகள், புதுமையான வடிவமைப்புகள் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்வது புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். நீர் மறுபயன்பாடு, சாயமிடுதலில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி போன்ற முயற்சிகளும் சர்வதேச வாங்குபவர்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும்.
இந்த பயணம் ஒரு பாடத்தை உணர்த்துகிறது: உலகச் சந்தையில் வெற்றிபெறப் பெரிய நிறுவனமாக இருக்க வேண்டியதில்லை; தரம், புதுமை, கூட்டுச் செயல்பாடு ஆகியவற்றில் வலிமையாக இருந்தால் போதும். அந்தப் பாதையைத் திருப்பூர் ஏற்கெனவே காட்டியிருக்கிறது. அடுத்த வெற்றி, உலகுக்கு ஆடைகளை வழங்குவதில் மட்டுமல்ல; உலக பேஷனின் மாற்றத்தை உருவாக்குவதிலும் இருக்கிறது!