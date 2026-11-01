புது வேலை மொழி: அனுபவத்துடன் இணையும் நவீன அறிவு

ADDED : அக் 31, 2026 06:17 PM
– நமது நிருபர் –
பின்னலாடை நிறுவனத்தின் வாசலில் வேலை தேடி வரும் இளைஞனிடம் முன்பெல்லாம், தையல் இயந்திரத்தை இயக்கத் தெரியுமா என்ற கேள்வி முதலில் எழும். இன்றும் அந்தத் திறனுக்கு மதிப்பு இருக்கிறது. ஆனால், அதோடு இன்னும் சில திறன்களும் சேர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன.
ஒரு துணியில் இருக்கும் சிறிய குறையைக் கவனிக்க முடியுமா? வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்பைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு சக ஊழியர்களிடம் எடுத்துச் சொல்ல முடியுமா? உற்பத்தியில் திடீரெனப் பிரச்சினை ஏற்பட்டால், பதற்றமின்றி தீர்வு காண உதவ முடியுமா? இத்தகைய கேள்விகளும் இன்றைய வேலைச்சூழலில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
திருப்பூரின் பின்னலாடை உற்பத்தி என்பது ஒரு இயந்திரத்தின் இயக்கத்தோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. நுால் கொள்முதல், பின்னல், சாயமிடுதல், வெட்டுதல், தைத்தல், தரப் பரிசோதனை, பேக்கிங் எனப் பல நிலைகளைக் கடந்து ஒரு ஆடை வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளரைச் சென்றடைகிறது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் தகவல் சரியாகப் பரிமாறப்படுவது அவசியம். வாடிக்கையாளர் கேட்ட நிறமாற்றம் உரிய பிரிவுக்குச் சரியாகச் சென்றடையாவிட்டால்கூட, உற்பத்தியில் தாமதமோ கூடுதல் செலவோ ஏற்படலாம்.
இந்தச் சூழலில் தொழில்நுட்பம் உதவிக்கு வருகிறது. சில நிறுவனங்களில் தரவு பகுப்பாய்வு, உற்பத்தித் திட்டமிடல், வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த கருவிகளின் பயன்பாடும் கவனம் பெறுகிறது. ஆனால், அவை வழங்கும் தகவலைச் சரிபார்ப்பதும், நடைமுறைச் சூழலுக்கு ஏற்ற முடிவை எடுப்பதும் மனிதர்களின் அனுபவத்தையும் அறிவையும் சார்ந்திருக்கிறது.
ஒரு பிரிவில் வேலை தாமதமானால், அடுத்தடுத்த பிரிவுகளும் பாதிக்கப்படலாம். அப்போது தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை மட்டும் முடிப்பதைவிட, சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து பிரச்சினையைச் சரிசெய்ய முன்வருபவர்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானது. தெளிவான பேச்சு, கவனமாகக் கேட்கும் பழக்கம், பொறுப்புணர்வு, குழுவாகப் பணியாற்றும் திறன் ஆகியவை உற்பத்திச் சூழலில் கூடுதல் மதிப்பைப் பெறுகின்றன.
இதற்குக் கல்லுாரிக் கல்வியிலும் மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பாட அறிவுடன் குழு விவாதம், தொழிற்சாலைப் பயிற்சி, பயிற்சிப்பணி (Internship), நடைமுறைச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணும் முயற்சிகள் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கலாம். திருப்பூரில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களும் தொழில் நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட்டால், மாணவர்கள் வேலைக்குச் செல்லும் முன்பே தொழில்துறையின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
நாளைய திருப்பூரின் வளர்ச்சி இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கையால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படாது. தொழில்நுட்பத்தைப் புரிந்துகொண்டு, தங்கள் அனுபவத்தையும் சிந்தனையையும் பயன்படுத்தி, ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் மனிதர்களின் திறனும் அதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
ஆலையின் ஒரு நாள் பயணம்
காலையில் தொழிற்சாலைக்குள் நுழையும் ஒரு ஆடை, பலரது கைகளைத் தாண்டித்தான் மாலையில் முழுமையான பொருளாகிறது. ஒருவர் துணியை வெட்டுகிறார்; இன்னொருவர் தைக்கிறார்; மற்றொருவர் அதன் தரத்தைச் சரிபார்க்கிறார். இறுதியில் பேக்கிங் செய்து அனுப்பத் தயாராக்குகிறார். ஒவ்வொருவரின் பணியும் அடுத்தவரின் பணியோடு இணைந்திருக்கிறது. ஒருவரின் கவனம், மற்றவரின் உழைப்பு, அனைவரின் ஒருங்கிணைப்பு... இதுதான் திருப்பூரின் பின்னலாடைத் துறையின் பலம்.