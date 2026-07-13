﻿ மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு கட்டாயம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:54 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு கட்டடங்கள், அரசு பள்ளிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் அமைத்து, அவை செயல்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கும் கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் அவர் பேசுகையில், ''திருப்பூரில் குறைந்த மழைப்பொழிவு, நிலத்தடி நீர்மட்ட சரிவு மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு, கோடைக்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக பள்ளிகளில் மேற்கூரை மழைநீரை உறிஞ்சும் குழிகள் வழியாக நிலத்துக்குள் செலுத்தும் கட்டமைப்புகளை விரைந்து ஏற்படுத்த வேண்டும்'' என்றார்.
இங்கேயே இப்படி! ஏழு தளங்களைக் கொண்ட திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்திலேயே மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் முழுமையாக செயல்படாததால், மழைநீர் வீணாகிறது. எனவே, பிற துறைகளுக்கு முன்மாதிரியாக அங்கு முதலில் முழுமையான கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.