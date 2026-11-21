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சபரிமலை பக்தர்கள் வசதிக்காக ஞாயிறுதோறும் சிறப்பு ரயில்
சபரிமலை பக்தர்கள் வசதிக்காக ஞாயிறுதோறும் சிறப்பு ரயில்
ADDED : நவ 20, 2026 08:50 PM
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திருப்பூர்: சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக ஞாயிறுதோறும் கொல்லம் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து இன்று இரவு 11:40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06121), நாளை மாலை 4:30 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும். இந்த ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6:58 மணிக்கு திருப்பூர் வந்தடையும். தொடர்ந்து, காலை 8:23 மணிக்கு போத்தனுார் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கமாக, வரும் 22ம் தேதி முதல் ஞாயிறுதோறும் மாலை 6:45 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06122), மறுநாள் காலை 11:40 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் சென்றடையும். இந்த ரயில் திங்கட்கிழமை அதிகாலை 2:18 மணிக்கு போத்தனுார்வந்தடையும். தொடர்ந்து, அதிகாலை 3:12 மணிக்கு திருப்பூரை கடந்து செல்லும்.