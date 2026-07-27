தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/திருப்பூர் இனிதாக...

திருப்பூர் இனிதாக...

திருப்பூர் இனிதாக...

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:42 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:42 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஆன்மிகம்

குண்டம் திருவிழா

ஸ்ரீ செல்லாண்டியம்மன் கோவில், வளம் பாலம் அருகில், திருப்பூர். குண்டம் இறங்குதல் - காலை, 7:00 மணி, அக்னி அபிஷேகம், மாவிளக்கு பொங்கல் விழா - காலை, 10:00 மணி, பிரசாதம் வழங்குதல் - காலை, 11:00 மணி, அம்மன் திருவீதி உலா - மாலை, 6:00 மணி.

ஸ்ரீ செம்பியம்மன் மாதேவி கோவில், செம்பியநல்லுார், அவிநாசி. அம்மை அழைத்தல் - காலை, 4:00 மணி, பம்பை வாத்தியம், சிங்க வாகனத்தில் அம்மன் வந்தடைதல் - காலை, 6:00 மணி, குண்டம் இறங்குதல் - காலை, 10:00 மணி, அலங்கார பூஜை - காலை, 10:30 மணி, ஒயிலாட்டம் - காலை, 11:00 மணி, பொங்கல் மற்றும் மாவிளக்கு பூஜை - மதியம், 12:00 மணி, முளைப்பாலிகை எடுத்தல் - மதியம், 2:00 மணி.

ஆடி தபஸ் மஹோற்சவம்

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், அவிநாசி. அம்பிகை வலப்பாகம் பெறும் வைபவம், திருவீதி உலா - மாலை, 5:00 மணி.

பொது

குரு பூஜை விழா

ஹார்வி குமாரசாமி திருமண மண்டபம், திருப்பூர். மாலை, 6:30 மணி. ஏற்பாடு: ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம்சேவக சங்கம்.

ஆர்ப்பாட்டம்

கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு, பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர். காலை, 10:30 மணி. ஏற்பாடு; ஏ.ஐ.டி.யூ.சி. தெரு வியாபாரிகள் சங்கம்.

விளையாட்டு

மாநில அளவில்

கூடைப்பந்து போட்டி

நஞ்சப்பா மாநகராட்சி பள்ளி, திருப்பூர். மாலை, 3:00 மணி.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us