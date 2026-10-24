வீணாகும் தாள்கள்; யோசிக்குமா அரசு?

UPDATED : அக் 17, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 17, 2026 05:34 PM
தேர்வு என்பது மாணவனை அளப்பது. ஆனால் அதற்கு தரப்படும் தாளோ, அரசின் சிக்கனத்தை அளக்கிறது.
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ்த் தேர்வில் ஒரு நடைமுறை உண்டு. விடைத்தாளுடன் சேர்த்து நான்கு படிவங்கள் தரப்படும். அதில் ஒன்றை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து மாணவன் நிரப்ப வேண்டும். மீதி மூன்று?
கடந்த ஆண்டு 8 லட்சத்து 71 ஆயிரம் பேர் தேர்வு எழுதினார்கள். ஒன்பது லட்சம் விடைத்தாள்கள் அச்சிடப்பட்டன. அப்படியென்றால் 27 லட்சம் படிவத்தாள்கள் எதற்கும் பயன்படாமல் போயின. ஒரு தாள் 20 காசு என்று வைத்தாலும், வீணான தொகை ஐந்தரை லட்சத்தை தாண்டுகிறது.
நிஜ வாழ்க்கையில் வங்கிக்கோ, அஞ்சலகத்திற்கோ போனால் படிவம் தேடச் சொல்வதில்லை. தேவையான படிவம் கையில் கொடுக்கப்படுகிறது. அதை சரியாக நிரப்புகிறார்களா என்பதே திறன். தேர்விலும் அதை செய்தால் போதும் என்பதே ஆசிரியர்களின் வாதம்.
சிக்கனம் என்பது சிறு சிறு இடங்களில் இருந்து தான் தொடங்குகிறது. 27 லட்சம் தாள்கள் என்பது வெறும் எண் அல்ல. அது மரங்கள், தண்ணீர், உழைப்பு. தேசிய ஆசிரியர் சங்கத்தின் மாநில இணைச் செயலாளர் தண்டபாணி சுட்டிக்காட்டுவது இதைத்தான். ஒரு படிவம் போதும், மூன்றை வீணாக்க வேண்டாம்.
அரசு இந்த குரலை கேட்குமா?