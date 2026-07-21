அமராவதி அணையிலிருந்து ஆயக்கட்டு நிலங்களுக்கு நீர் திறப்பு!நெல் சாகுபடிக்கும், உயிர் தண்ணீராகவும் திறப்பு
அமராவதி அணையிலிருந்து ஆயக்கட்டு நிலங்களுக்கு நீர் திறப்பு!நெல் சாகுபடிக்கும், உயிர் தண்ணீராகவும் திறப்பு
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
உடுமலை: உடுமலை அமராவதி அணையிலிருந்து, பழைய ஆயக்கட்டு எட்டு ராஜவாய்க்கால் பாசனத்திற்குட்பட்ட, 7,520 ஏக்கர் நிலங்களில் குறுவை நெல் சாகுபடிக்கும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திலுள்ள, 25,250 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு உயிர்த்தண்ணீரும் நேற்று திறக்கப்பட்டது. உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணை வாயிலாக, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 54 ஆயிரத்து, 637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன.
வழக்கமாக பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு ஜூன் முதல் வாரமும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, ஆக., மாதமும் தண்ணீர் திறக்கப்படும்.
நடப்பாண்டு, கோடை கால மழை மற்றும் தென்மேற்கு பருவ மழைகள் ஏமாற்றி வருவதால், மேற்கு தொடர்ச்சிமலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில், மழையின்றி அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்து காணப்பட்டது.
இதனால், அணையிலிருந்து குறிப்பிட்ட காலத்தில் பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் பழைய ஆயக்கட்டு எட்டு ராஜவாய்க்கால் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில் கடும் வறட்சி நிலவி வருவதால், நிலைப்பயிர்களாக உள்ள தென்னை, கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்களை காப்பாற்றவும், கால்நடைகள், பொதுமக்கள் குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு உயிர்த்தண்ணீர் திறக்க வேண்டும், என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதனையடுத்து, அணை நீர்இருப்பு மற்றும் வரும் காலங்களில் நீர்வரத்தை கருத்தில் கொண்டு, அமராவதி அணையிலிருந்து நீர் திறக்க அரசு அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டது.
அதில், அமராவதி அணை பழைய பாசனத்திற்குட்பட்ட முதல் எட்டு பழைய ராஜ வாய்க்கால்களான, ராமகுளம், கல்லாபுரம், குமரலிங்கம், சர்க்கார் கண்ணாடிபுத்துார், சோழமாதேவி, கணியூர், கடத்துார் மற்றும் காரத்தொழுவு ஆகிய வாய்க்கால்களுக்குட்பட்ட 7,520 ஏக்கர் பாசன நிலங்களில், குறுவை பருவ நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் வகையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
அதன்படி, நேற்று முதல் வரும் டிச., 3ம் தேதி வரை, 135 நாட்களில், 80 நாட்கள் தண்ணீர் திறப்பு, 55 நாட்கள் தண்ணீர் அடைப்பு என்ற அடிப்படையில், வினாடிக்கு, 300 கனஅடி வீதம், 2073.60 மில்லியன் கனஅடிக்கு மிகாமல் அமராவதி அணையில் இருந்து ஆற்று மதகு வழியாக நீர் திறக்க உத்தரவிட்டது.
அதே போல், உடுமலை, மடத்துக்குளம், தாலுகாவிலுள்ள புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திலுள்ள, 25,250 ஏக்கர் புதிய பாசன நிலங்களுக்கு, நேற்று முதல், ஆக., 5 வரை, 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு, 440 கன அடி வீதம் 570.24 மில்லியன் கனஅடிக்கு மிகாமல், நிலையிலுள்ள பயிர்களைக் காப்பாற்றும் வகையில், சிறப்பு நனைப்புக்கும் மற்றும் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டும், அமராவதி பிரதானக் கால்வாய் வழியாக நீர் திறக்க அரசு உத்தரவிட்டது.
அரசு உத்தரவு அடிப்படையில், பழைய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில் முதல் போக நெல் சாகுபடி மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு உயிர்த்தண்ணீர், அமராவதி அணையிலிருந்து, நேற்று காலை, 8:15 மணிக்கு, திறந்து விடப்பட்டது.
தண்ணீர் திறப்பு நிகழ்ச்சியில், அமராவதி செயற்பொறியாளர் சுப்ரமணியம், உதவி செயற்பொறியாளர் ஆதிசிவன், உதவி பொறியாளர் தீனதயாளன், வெங்கடபிரசாத், ராஜசேகர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் பழைய, புதிய ஆயக்கட்டு பாசன சங்க நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.