﻿ ரயில்வே ஸ்டேஷன் முகப்பு பணி எப்போது முடியும்?

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:56 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் 'அம்ரித் பாரத்' திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
தற்போது ஸ்டேஷன் முகப்புப் பகுதியில் புது நுழைவு வாயில் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிகள் தொடங்கி மிகவும் மந்தமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
தினசரி இரவு 8:00 முதல் 11:00 மணி வரை, பத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் திருப்பூரைக் கடந்து செல்வதால், ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் வெளியே வருகின்றனர்.
ஆனால், மேற்குப் புற நுழைவு வாயிலில் 'ஆர்ச்' கட்டும் பணிக்குச் சாரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாலும், கிழக்குப் புறத்தில் வடிகாலுக்காகப் பள்ளம் தோண்டப்பட்டுள்ளதாலும் பயணிகள் வெளியேற முடியாமல் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர்.
மேலும், கட்டுமானப் பணிகள் நடக்கும் இடத்திலேயே டூவீலர் மற்றும் கார் பார்க்கிங் இருப்பதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால் ரயில் ஏற வரும் பயணிகளும் நேரத்திற்குப் பிளாட்பாரத்திற்குச் செல்ல முடிவதில்லை.
எனவே, ரயில்வே ஸ்டேஷன் முகப்பில் பார்க்கிங்கை முறைப்படுத்துவதுடன், இழுபறியாக நீடிக்கும் முகப்புப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் எனப் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.