﻿ புதிய ரேஷன் கார்டு கையில் கிடைக்குமா?

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:56 AM
திருப்பூர்:திருப்பூர் மாவட்டத்தில், 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புதிய ரேஷன் கார்டுகள் அச்சிடப்பட்டு தயாராக உள்ள நிலையில், அவற்றை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் பொது வினியோகத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான பயனாளிகளுக்கு ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ரேஷன் பொருட்கள் பெறுவதுடன், குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதால், முக்கிய அடையாள ஆவணமாகவும் ரேஷன் கார்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
கடந்தாண்டு டிசம்பர் முதல், புதிய ரேஷன் கார்டுகள் அச்சிடும் பணி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அதை தொடர்ந்து நடந்த சட்டசபைத் தேர்தல் காரணமாக, புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்களும் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டன.
புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, நிலுவையில் இருந்த விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, தகுதியானவர்களுக்கு புதிய ரேஷன் கார்டுகள் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. கரூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், முதல்வர் விஜய் புதிய ரேஷன் கார்டு வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில்,1,135 ரேஷன் கடைகள் மூலம், 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கார்டுதாரர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். தற்போது, 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புதிய ரேஷன் கார்டுகள் அச்சிடப்பட்டு தயாராக இருந்தாலும், பயனாளிகளிடம் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை.
வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், புதிய ரேஷன் கார்டுகள் தயாராக உள்ளன. விரைவில், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும், என்றனர்.
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(அல்லது)
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் முதல் புதிய ரேஷன் கார்டுகள் அச்சிடும் பணி நிறுத்தப்பட்டதுடன், சட்டசபைத் தேர்தல் காரணமாக புதிய விண்ணப்பங்களும் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டன. புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு தகுதியானவர்களுக்கு ரேஷன் கார்டுகள் அச்சிடப்பட்டன. கரூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 1,135 ரேஷன் கடைகள் மூலம் 8 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கார்டுதாரர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். தயாராக உள்ள ப4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புதிய ரேஷன் கார்டுகள் விரைவில் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்படும் என வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.