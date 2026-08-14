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கூலியை குறைத்து வழங்குவதா? விசைத்தறியாளர்கள் ஆவேசம்

கூலியை குறைத்து வழங்குவதா? விசைத்தறியாளர்கள் ஆவேசம்

ADDED : ஆக 13, 2026 07:33 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:33 PM

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பல்லடம், ஆக. 14-–

நெசவுக் கூலியை குறைத்து வழங்கும் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட விசைத்தறி உரிமையாளர்கள், திருப்பூர் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.

கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான விசைத்தறிகள் கூலி அடிப்படையில் இயங்கி வருகின்றன. கடந்த ஆண்டு உயர்த்தப்பட்ட நெசவுக் கூலியை சில ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் வழங்காமல், குறைத்து வழங்கி வருவதாக விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.

சங்கத் தலைவர் பூபதி கூறுகையில், 2025 ஒப்பந்தத்தின்படி நெசவுக் கூலியை வழங்க வேண்டும். குறைந்த கூலி வழங்கும் நிறுவனங்களின் பட்டியல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உரிய விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

மனுவை பெற்றுக்கொண்ட கலெக்டர், ஓரிரு நாட்களில் உரிய தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்ததாக சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

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