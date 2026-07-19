/உள்ளூர் செய்திகள்/திருச்சி/கஞ்சா கடத்திய மூவர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:39 PM
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திருச்சி: திருச்சி மாநகரில், கஞ்சா கடத்திய மூவரை போலீசார் கைது செய்து, 8.5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
திருச்சி மாநகர மதுவிலக்கு போலீசார், வயலுார் ரோடு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அவ்வழியே வந்த இருவரை நிறுத்தி சோதனையிட்டதில், 8.5 கிலோ கஞ்சாவை பைகளில் எடுத்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவர்கள் இருவரும், துறையூரை சேர்ந்த சுப்பிரமணி, 44, ஆந்திராவை சேர்ந்த லோகேஸ்வர பிரசாத், 30, ஆகியோர் என்று தெரியவந்தது.
அவர்களை, மதுவிலக்கு போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் அவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில், திருச்சி வயலுார் சாலையை சேர்ந்த சீனிவாசன், 52, என்பவரையும் கைது செய்தனர்.