/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ 2 பேரை தாக்கி ஸ்கூட்டர் பறிப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
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விழுப்புரம்: வளவனுார் கேட்டு தகராறு செய்து இருவரை தாக்கிவிட்டு, ஸ்கூட்டரை பறித்துச் சென்ற 3 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
வளவனுார் அடுத்த பக்கமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை மகன் பிரவீன்ராஜ், 31; இவர், தனது நண்பரான கோகுலகண்ணனுடன், 27; கடந்த 25ம் தேதி இரவு, புதுச்சேரி நான்கு வழிச்சாலை கெங்கராம்பாளையம் மேம்மபாலம் அருகே அமர்ந்து மது அருந்தினார்.
அப்போது, அங்கு வந்த அடை யாளம் தெரியாத 3 பேர், தீப்பெட்டி கேட்டுள்ளனர். அதற்கு இல்லை என பிரவீன்ராஜ் கூறியதால், ஆத்திரமடை ந்த அந்த நபர்கள், பிரவீன்ராஜ், கோகுல கண்ணன் ஆகிய இருவரையும் தாக்கிவிட்டு ஸ்கூட்டரை பறித்துச் சென்றுள்ளனர்.
இது குறித்து, பிரவீன்ராஜ் அளித்த புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.