/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ஐ.ஜே.கே., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:02 PM
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விழுப்புரம்: மேகதாது அணை கட்டும் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்தக் கோரி, இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாநில இளைஞரணி அமைப்பு செயலாளர் அறிவழகன் தலைமை தாங்கினார். துணை பொதுச் செயலாளர் செந்தில்குமார் கண்டன உரையாற்றினார்.
மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் பகவதி சுரேந்தர், சட்டசபை தொகுதி தலைவர்கள் வேல்ராஜன், காமராஜ், ஸ்ரீதர், பாலா, இளையராஜா, வீரராகவன் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.