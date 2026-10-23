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கல்லுாரி மாணவர் தற்கொலை

கல்லுாரி மாணவர் தற்கொலை

UPDATED : அக் 22, 2026 04:10 PM

ADDED : அக் 22, 2026 04:06 PM

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UPDATED : அக் 22, 2026 04:10 PM ADDED : அக் 22, 2026 04:06 PM

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விழுப்புரம்: கல்லுாரி மாணவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

விழுப்புரம் அடுத்த கொய்யாத்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் மகன் ஜனகராஜ், 17; விழுப்புரம் அரசு கலைக்கல்லுாரியில் பி.ஏ., வரலாறு முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். இவர் சரியாக கல்லுாரிக்கு செல்லாததால் ஆறுமுகம் கண்டித்துள்ளார். இதனால் மனமுடைந்த ஜனகராஜ், வீட்டில் துாக்குப்பாட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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