/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ இ. கம்யூ., நடை பிரசார பயணம்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி வட்ட இ.கம்யூ., சார்பில் மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபிரசார பயணம் நடந்தது.
டில்லியில் இ.கம்யூ., கட்சி சார்பில், வரும் செப்., 1 ம் தேதி தேசிய மாநாடு நடக்கிறது. இதையொட்டி மத்திய அரசிடம், 100 நாள் வேலை, ஊதிய நிலுவை தொகை வழங்குதல்; நீட் தேர்வை ரத்து செய்தல்; உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற தொகுதி முழுவதும் நடைபிரசார பயணம் துவங்கினர்.
விக்கிரவாண்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் துவங்கிய பயணத்திற்கு, வட்ட செயலாளர் ஆனந்தன் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர் சவரிராஜன் துவக்கி வைத்தார்.
மாநில நிர்வாக குழு லெனின், மாவட்ட துணை செயலாளர் கலியமூர்த்தி, பொருளாளர் பாலசுப்பிரமணியன், வட்ட துணை செயலாளர் ஆறுமுகம், பொருளாளர் உமாபதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.