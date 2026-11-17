/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/காணாமல் போன முதியவர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு
ADDED : நவ 16, 2026 05:18 PM
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செஞ்சி: காணாமல் போன முதியவர், கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
செஞ்சி அடுத்த பாலப்பாடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம், 80; கடந்த, 12 ம் தேதி திடீரென காணாமல் போனார். இதுகுறித்து நல்லான்பிள்ளை பெற்றாள் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,16) காலை ஆலம்பூண்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட துாரப்பூண்டி கிராமத்தில் விவசாய கிணற்றில், அவரது உடல் மிதந்த நிலையில் கிடந்தது.
நிலத்தின் உரிமையாளர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் முதியவர் உடலை தீயணைப்பு துறையினரின் உதவியுடன் கிணற்றிலிருந்து போலீசார் மீட்டனர்.
இதையடுத்து அவரது உடலை, பிரேத பரிசோதனைக்காக செஞ்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.