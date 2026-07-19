கோவில் இடம் ஆக்கிரமிப்பு தீர்வு காணாவிட்டால் போராட்டம் : பொதுமக்கள் முடிவு
கோவில் இடம் ஆக்கிரமிப்பு தீர்வு காணாவிட்டால் போராட்டம் : பொதுமக்கள் முடிவு
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:20 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் கோவில் இடத்தை தனி நபர் ஆக்கிரமிப்பு பிரச்னையில் அதிகாரிகள் தீர்வு காணவில்லையெனில் போராட்டம் நடத்த பொதுமக்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் ஜி.ஆர்.பி., வீதியில் புத்துமாரியம்மன் கோவில் உள்ளது. பழமை வாய்ந்த இந்த கோவிலை, தனிநபர் ஒருவர் தனக்கு சொந்தமான இடம் எனக்கூறி நில அளவை மேற்கொண்டுள்ளார்.
இதற்கு, அங்குள்ள பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து எழுச்சி பேரவை சார்பில், ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினர்.
இந்த கூட்டத்திற்கு, இந்து எழுச்சி பேரவை மாநிலத் தலைவர் சந்தோஷ்குமார் தலைமை தாங்கினார்.
கூட்டத்தில், பொது பாதையை, குறிப்பிட்ட சிலர் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் மக்களுக்கு தடைகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த கோவிலில் வழிபாடு மேற்கொள்ள தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதை கண்டிக்கிறோம். இந்த பிரச்னையில், கலெக்டர், வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் உடனே தலையிட்டு பொதுப்பாதை, கோவில் தொடர்பான பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
அரசு துறைகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறினால் மக்கள் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய மக்கள் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
செயலாளர் பிரபு, மாநில துணைத் தலைவர் முரளி, மணல் லாரி உரிமையாளர் சங்க தலைவர் ஏழுமலை உட்பட பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.