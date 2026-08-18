ரேஷன் அரிசி பதுக்கியவர் கைது

ADDED : ஆக 15, 2026 07:52 PM
விழுப்புரம்: விக்கிரவாண்டி அருகே ரேஷன் அரிசி பதுக்கிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த தாண்டவமூர்த்திக்குப்பத்தில், ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பதுக்கி வைத்துள்ளதாக விழுப்புரம் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன் பேரில் போலீசார் அப்பகுதிக்குச் சென்று சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்குள்ள கரும காரிய கட்டடம் அருகே தலா 50 கிலோ எடை கொண்ட 33 சாக்கு மூட்டைகளில், 1,650 கிலோ ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
விசாரணையில், விழுப்புரம் கே.கே.ரோடு அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராமன், 47; என்பவர், தான் வைத்துள்ள நாட்டுக்கோழி பண்ணைக்கு, தீவனத்திற்காக சுற்று கிராம மக்களிடமிருந்து குறைந்த விலைக்கு ரேஷன் அரிசியை வாங்கி வந்து பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, ராமனை போலீசார் கைது செய்து அரிசி மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.