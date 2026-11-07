பள்ளி மாணவர்கள் கோரிக்கை கூடுதல் டவுன் பஸ் இயக்கம்
பள்ளி மாணவர்கள் கோரிக்கை கூடுதல் டவுன் பஸ் இயக்கம்
ADDED : நவ 05, 2026 07:27 PM
விழுப்புரம்: மாணவர்களின் கோரிக்கை ஏற்று, அமைச்சர் ஆனந்த் உத்தரவில், வாக்கூர் பகண்டைக்கு கூடுதல் டவுன் பஸ் இயக்கம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி தாலுகா, வாக்கூர் பகண்டை அரசு மேல் நிலைப்பள்ளியில், இன்று (நவ.,5) மதியம் புதிய கட்டடம் திறப்பு விழாவுக்கு வந்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர் வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், மாணவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
அப்போது, இந்த பகுதிக்கு கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க வேண்டுமென மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதனை ஏற்று, அமைச்சர் ஆனந்த் உத்தரவிட்டதன் பேரில், வாக்கூர் பகண்டை பகுதிக்கு, பகண்டை சிறுவள்ளிக்குப்பம், பனையபுரம், முண்டியம்பாக்கம் வழியாக விழுப்புரத்திலிருந்து கூடுதல் டவுன் பஸ்சை இயக்கி நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
வா.பகண்டையில் நடந்த கூடுதல் பஸ் இயக்க நிகழ்வில், விக்கிரவாண்டி எம்.எல்.ஏ., சிவக்குமார் பங்கேற்று, கூடுதல் டவுன் பஸ் இயக்கத்தை இன்று மாலை தொடக்கி வைத்தார். விழுப்புரம் போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குநர் ஸ்ரீதரன் மற்றும் அலுவலர்கள், பொது மக்கள் கலந்துகொண்டனர்.