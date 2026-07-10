/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மாணவி கர்ப்பம் மாணவர் கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:20 AM
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செஞ்சி: விழுப்புரம் அருகே, பள்ளி மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய கல்லுாரி மாணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த மேல் வெங்கமூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமார் மகன் தரணிதரன், 21; சென்னையில் தனியார் கல்லுாரியில் பி.காம்., இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.
இவரும், 12ம் வகுப்பு படிக்கும் 16 வயது சிறுமியும் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளார். இருவரும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்து பழகி வந்துள்ளனர்.
கடந்த மாதம் சிறுமியின் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் குடும்பத்தினர் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
அங்கு நடந்த பரிசோதனையில் சிறுமி 3 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்தது.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் செஞ்சி அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தரணிதரனை கைது செய்தனர்.