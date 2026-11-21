/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:04 PM
அ நிறம் | அளவு
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் நகராட்சியை பசுமையாக்கும் வகையில் 64 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழக முதல்வரின் பசுமையாக்கும் திட்டத்தின் கீழ், திண்டிவனம் நகராட்சியிலுள்ள 33 வார்டுகளிலும் 64 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக நகரப்பகுதியில் காலியான இடங்களில் 7 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன.
செஞ்சி பகுதியிலுள்ள வனத்துறையிலிருந்து லாரி மூலம் நேற்று காலை ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நகராட்சிக்கு கொண்டுவரப்பட்டதன. இந்த மரக்கன்றுகள் நகரின் ப்லவேறு பகுதிகளில் நடப்பட உள்ளன.