/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
அ நிறம் | அளவு
சிவகாசி: சிவகாசி சட்டசபை வி த லீடர்ஸ் தன்னார்வலர்கள் சார்பில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது. சிவகாசி பஸ் ஸ்டாண்டில் துவங்கிய ஊர்வலம், விநாயகர் கோவில் பஸ் ஸ்டாப், மார்க்கெட் காமராஜர் சிலை, முருகன் கோயில் அம்பேத்கர் சிலை வழியாக வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் முடிந்தது.
ஏற்பாடுகளை மகேஸ்வரன், பாலசுப்ரமணியம், முருகேசன் , குமரன், முனீஸ் பாண்டி, வினோத், ரோகித் முத்துராஜ், செந்தில்குமார் சீனிவாசன் ,ஸ்ரீராம் , சந்திரசேகர் , சுரேஷ் லாசர், சவரிமுத்து ராஜேஸ்வரன் செய்தனர். ஏராளமான தன்னார்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.