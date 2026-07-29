/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரித்த 14 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:44 AM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் எஸ்.பி., கவுதம் கோயல் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட 4 சிறப்பு தனிப்படைகள் நடத்திய சோதனையில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரித்ததாக 10 வழக்குகள் பதியப்பட்டு 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களிடம் இருந்து ரூ. 3.20 லட்சத்திலான பட்டாசுகள், கருந்திரிகள், மூலப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் அனுமதியின்றி பட்டாசு தயாரிப்பது குறித்து தெரிந்தவர்கள் 96009 69100 என்ற எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம். அவர்களின் விபரங்கள் ரகசியம் காக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.