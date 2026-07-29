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ரூ.23.50 லட்சம் பட்டாசுகள் பறிமுதல்: இருவர் கைது
ரூ.23.50 லட்சம் பட்டாசுகள் பறிமுதல்: இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:35 AM
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சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே பதுக்கிய ரூ.23.5 லட்சம் மதிப்பிலான 15 00 பெட்டிகளில் இருந்த பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இருவரை கைது செய்தனர்.
சிவகாசி அருகே சிவகாமிபுரம் காலனியில் பிரபாகரனின் முருகன் பேக்கேஜிங் கம்பெனி உள்ளது. இங்கு சுப்பிரமணியபுரம் காலனியைச் சேர்ந்த சரவண பெருமாள் 26, பல தரப்பட்ட பட்டாசுகள் அடங்கிய 700 பெட்டிகள், கம்பி மத்தாப்பு உள்ள 280 பெட்டிகள் என ரூ.13.50 லட்சம் பட்டாசுகளை பதுக்கி வைத்திருந்தார். கிழக்கு போலீசார் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து சரவண பெருமாளை கைது செய்தனர். இதேபோல் அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த ரமேஷ் 36, பட்டாசுகளை பதுக்கி வைத்திருந்தார். போலீசார் அவரை கைது செய்து ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பிலான 550 பெட்டிகளில் இருந்த பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.