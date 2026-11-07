/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/வீட்டில் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து
UPDATED : நவ 05, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:12 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் பாத்திமா நகரை சேர்ந்தவர் ஆரோக்கியராஜ்.
இவரது மனைவி ஜெபஸ்டி 47. இவர் இன்று (நவ.,4) காலை சமையல் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது கேஸ் காலியானதால் வீட்டில் இருந்த மற்றொரு சிலிண்டரை அடுப்பில் பொருத்தினர். காலை 6:45 மணிக்கு ரெகுலேட்டரில் ஏற்பட்ட கேஸ் கசிவால் தீப்பிடித்து சிலிண்டர் வெடித்தது. இந்த விபத்தில் ஜெபஸ்டி காயமடைந்தார். அதிர்ஷ்டவசமாக வீட்டில் இருந்த மற்றவர்கள் காயம் இன்றி வெளியேறினர். தீயணைப்புத்துறையினர் ு தீயை அணைத்தனர். பஜார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.