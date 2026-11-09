கவுசிகா நதியில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை அவசியம்
கவுசிகா நதியில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை அவசியம்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:07 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் கவுசிகா நதியில் நாளுக்கு நாள் ஆக்கிரமிப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் நதியின் அளவு குறைந்து முட்புதர்கள் அடர்ந்த பகுதியாக மாறியுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 2023ல் டிச. 17, 18 ல் பெய்த கனமழையால் அனைத்து நீர் நிலைகளும் தண்ணீர் நிறைந்து மறுகால் பாய்ந்தது.
மேலும் கவுசிகா நதிக்கு தேவையான நீரை கொண்டு வரும் நீர்வரத்து ஓடைகளில் அதிகப்படியான தண்ணீர் வந்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
அதன் பின்னர் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து, தற்போது முட்புதர்கள் அடர்ந்து, நிறைந்து காணப்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய நிலையிலும் நீர்வரத்து குறைவாகவே உள்ளது.
கவுசிகா நதியின் கரைகளில் ஆங்காங்கே மண்ணை கொட்டி வாகனங்களை நிறுத்தும் இடமாக மாற்றி வருகின்றனர். இதன் மூலம் நதியின் பரப்பளவு குறுகலாகி வருகிறது.
இங்கு ஏற்கனவே கரைப்பகுதியில் வீடுகளை கட்டி ஆக்கிரமித்துள்ள நிலையில் இது புதுமையான ஆக்கிரமிப்பாக மாறியுள்ளது.
நதியில் வாறுகால் வழியாக கழிவு நீர், ஆலைகளின் கழிவுகள் கலக்கப்படுவதால் மண்வளம் பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும் கரைப்பகுதியில் கொட்டப்படும் பிளாஸ்டிக் குப்பையால் மழை நீர் நிலத்திற்குள் செல்லாமல் கழிவுகளில் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
இதற்கிடையில் கடைகள், வணிக நிறுவனங்களில் இருந்து கொண்டுவரப்படும் கழிவுகள், இறைச்சி கழிவுகள் ஆத்துப்பாலம் ஓரங்களில் உள்ள நதி கரையில் கொட்டப்படுகின்றன.
கவுசிகா நதியில் உள்ள முட்புதர்களை அகற்றுதல், கரைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகள் ஒவ்வொரு முறையும் பெயரளவிற்கான பணிகளாகவே நடக்கிறது.
ஆனால் இதுவரை முழுமையான பணிகள் எதுவும் நடக்கவில்லை. இது குறித்து பல முறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தாலும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே கவுசிகா நதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி கரைகளை வலுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.