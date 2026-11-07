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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/இன்ஸ்பெக்டர்கள் பணியிட மாற்றம்

இன்ஸ்பெக்டர்கள் பணியிட மாற்றம்

இன்ஸ்பெக்டர்கள் பணியிட மாற்றம்

UPDATED : நவ 06, 2026 08:00 PM

ADDED : நவ 06, 2026 07:56 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 08:00 PM ADDED : நவ 06, 2026 07:56 PM

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வ.எண்/ பெயர்/ தற்போதைய இடம்/ புதிய இடம்

1/ முத்துக்குமார்/ எம்.புதுப்பட்டி/ திருநெல்வேலி சரகம்

2/ கீதாதேவி/ வீரசோழன்/ ராமநாதபுரம் சரகம்

3/ கிருஜ்ணவேணி/ பந்தல்குடி/ ராமநாதபுரம் சரகம்

4/ சசிக்குமார்/ காரியாபட்டி/ திருநெல்வேலி சிட்டி

5/ சிவபாலன்/ அருப்புக்கோட்டை டவுன்/ ராமநாதபுரம் சரகம்

6/ சந்திரன்/ சூலக்கரை/ திண்டுக்கல் சரகம்

7/ மாரியப்பன்/ ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் டவுன்/ திருநெல்வேலி சரகம்

8/ சங்கர்/ கூமாபட்டி/ மதுரை சிட்டி

9/ துரைபாண்டி/ சாத்துார் டவுன்/ மதுரை சிட்டி

10/ ஜெயலட்சுமி/ விருதுநகர் மேற்கு/ மதுரை சிட்டி

11/ பிரேமா சாந்தக்குமாரி/ ராஜபாளையம் மகளிர்/ மதுரை சிட்டி

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