ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவின் இறுதி நாளான இன்று (நவ.,16) காலை சஷ்டி மண்டபத்தில் முருகன், வள்ளி, தெய்வானை எழுந்தருளினர். திருக்கல்யாண சடங்குகள், சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தேவியர் இருவருக்கும் சுவாமி மாங்கல்யம் அணிவித்தார். அப்போது பக்தர்கள் அரோகரா கோஷம் எழுப்பி வழிபட்டனர். சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் பங்கேற்றனர்.
* ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மடவார் வளாகம் வைத்தியநாத சுவாமி கோயிலில் இன்று மாலை 6:30 மணிக்கு . வசந்த மண்டபத்தில் முருகன், வள்ளி, தெய்வானை எழுந்தருளினர். அப்போது திருமண சடங்குகள் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கோயில் பட்டர்கள் திருக்கல்யாண வைபவத்தை நடத்தினர். திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
*அருப்புக்கோட்டையில் பாலையம்பட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு சுப்பிரமணியர் தேவசேனா திருக்கல்யாணம் நடந்தது. இருவரும் திருக்கல்யாண கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தனர். அருப்புக்கோட்டை புளியம்பட்டி சித்தி விநாயகர் கோயிலில் திருக்கல்யாணம் நடந்தது. சாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.