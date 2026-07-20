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உணவுப்பட்டியல் அமைக்காமல் செயல்படும் உணவகங்கள்: அதிகாரிகள் ஆய்வு அவசியம்

உணவுப்பட்டியல் அமைக்காமல் செயல்படும் உணவகங்கள்: அதிகாரிகள் ஆய்வு அவசியம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:41 PM

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விருதுநகர்:விருதுநகரில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரியும்படி உணவுப்பட்டியல் அமைக்காமல் பல உணவகங்கள் செயல்படுகிறது. சாப்பிட்டு முடித்த பின் பில் கொடுக்கும் போது விலை அதிகமாக இருப்பது தெரிந்து வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர்.

விருதுநகரில் மெயின் பஜார், பாண்டியன் நகர், அரசு மருத்துவமனை ரோடு, ராமமூர்த்தி ரோடு மேம்பாலம் பகுதி, ரயில்வே பீடர் ரோடு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், தெப்பக்குளம் பகுதி, நகராட்சி அலுவலகம் ரோடு, மதுரை ரோடு, நான்கு வழிச்சாலை சர்வீஸ் ரோடு, புல்லலக்கோட்டை ரோடு ஆகிய இடங்களில் உணவகங்கள் செயல்படுகிறது.

இவற்றில் தற்போது வணிக காஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு காரணமாக உணவுகளின் விலை இரு மடங்கு வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் விலை உயர்வு குறித்தும், உணவுகளின் விலை குறித்தும் எந்த அறிவிப்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரியும் படி அமைக்கப்படவில்லை.

மேலும் பல உணவகங்கள் வெளிப்படையாக விலைபட்டியல் எதுவும் அமைக்காமல் இருப்பதால் உணவுகளை உட்கொண்ட பின் வரும் பில் பார்த்து வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடையும் நிலையே தொடர்கிறது. உணவுப்பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் எவ்வித ஆய்வும் செய்யாமல் இருப்பதால் தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப விலையை உயர்த்தி விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

இதனால் குடும்பத்துடன் உணவு உட்கொள்ள வருபவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். சான்றிதழ் கொடுப்பதோடு நின்று விடாமல் அதிகாரிகள் ஆய்வுகள் செய்து மூலப்பொருட்களின் தரம், மாமிசம் கேட்டுப்போகாமல் இருப்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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