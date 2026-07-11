/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ அங்கன்வாடி ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:34 AM
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விருதுநகர்: விருதுநகரில் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், உதவியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் 10 ஆண்டுகள் பணி முடிந்தோருக்கு பதவி உயர்வு, உள்ளூர் பணியிட மாறுதல், மாவட்ட பணியிட மாறுதல் வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்டத் தலைவர் பவுன் தாய் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் துர்கா, பொருளாளர் கலைச்செல்வி, சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட தலைவர் மகாலட்சுமி, செயலாளர் தேவா, மாநிலக்குழு உறுப்பினர்கள் பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.