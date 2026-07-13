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பயன்படுத்த முடியாத சுகாதார வளாகம்; உவர்ப்பு குடிநீர்: சிரமத்தில் சேது நாராயணபுரம் ஊராட்சி மக்கள்

பயன்படுத்த முடியாத சுகாதார வளாகம்; உவர்ப்பு குடிநீர்: சிரமத்தில் சேது நாராயணபுரம் ஊராட்சி மக்கள்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:26 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:26 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 PM

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வத்திராயிருப்பு:சேதமடைந்து பயன்படுத்த முடியாத சுகாதார வளாகங்கள், உவர்ப்பு குடிநீரால் விலை கொடுத்து மினரல் வாட்டர் வாங்கும் நிலை,வாறுகாலில் தேங்கும் கழிவுகளால் சுகாதாரக் கேடு, போதிய பஸ் வசதி, பஸ் ஸ்டாண்ட், சமுதாய கூடம், வங்கி, ஏ.டி.எம், மயானம், அரசு மருத்துவமனை உட்பட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் தினமும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர் வத்திராயிருப்பு சேது நாராயணபுரம் ஊராட்சி மக்கள் .

வத்திராயிருப்பு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சேது நாராயணபுரம் ஊராட்சியில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

இப்பகுதி மக்கள் தினமும் தங்கள் தொழில் கல்வி வேலை வாய்ப்புக்காக

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை போன்ற நகரங்களுக்கு சென்று வரும் நிலையில் 2 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே ஸ்ரீவில்லிபுத்துாருக்கு பஸ்கள் இயங்கி வருவதால் மக்கள் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.

ஊராட்சியின் மேற்கு பகுதி ஊரணி வரை பஸ்கள் வந்து செல்ல ரோடு வசதி உள்ள நிலையில், ஊரின் கிழக்கு நுழைவு பகுதியிலேயே நிறுத்தப்படுவதால் அங்கிருந்து மக்கள் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.

தற்போதுள்ள பஸ் ஸ்டாண்டின் பயணியர் நிழற்குடை பகுதியில் சுகாதாரக் கேடு காணப்படுகிறது. மெயின் ரோட்டில் உள்ள வாறுகாலில் கழிவுநீர் தேங்கி கொசு தொல்லையை ஏற்படுத்துகிறது. அப்பகுதியில் உள்ள சுகாதார வளாகம் பயன்படுத்த முடியாத அளவில் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது.

ஊராட்சி மூலம் வழங்கப்படும் உள்ளூர் நீராதார குடிநீர உவர்ப்பு தன்மையுடன் காணப்படுவதால் மக்கள் நோய் பாதிப்புக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். இதனை தவிர்க்க மினரல் வாட்டரை விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

அரசு ஊழியர்கள், விவசாயிகள், தனியார் ஊழியர்கள் என ஏராளமானோர் இருக்கும் நிலையில் இப்பகுதியில் வங்கியோ, ஏ.டி.எம் மோ கிடையாது.

ஒரே ஒரு ரேஷன் கடை மட்டுமே உள்ளதால் பொருட்கள் வாங்க மக்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இப்பகுதிக்கு என தனியாக மயானம் இல்லாததால் 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் செல்ல வேண்டியுள்ளது.

இதுபோல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இல்லாததால் அவசரத்திற்கு மருத்துவ உதவி பெறமுடியாமல் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

* கூடுதல் பஸ் வசதி அவசியம்

இப்பகுதி மக்கள் தினமும் காலையில் வெளியூர் வேலைக்கு செல்லும் நிலையில் காலை 7:00 மணிக்கு மேல் இரவு 8:00 மணி வரை மட்டுமே ஒன்றரை மணி நேர இடைவெளியில் ஒரு பஸ் உள்ளது. இதனால் டூவீலர்கள் இல்லாதவர்கள் மிகுந்த சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர். எனவே அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு பஸ் வீதம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு பஸ்கள் இயக்க வேண்டும். மேலும் மேற்கு பகுதி ஊரணி வரை பஸ்கள் வந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

- முத்துகிருஷ்ணன், குடியிருப்பாளர்.

* தேவை தாமிரபரணி குடிநீர்

ஊராட்சியின் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீர் உவர்ப்புத் தன்மையுடன் காணப்படுவதால் குடிப்பதற்கு விலை கொடுத்து தான் குடிநீர் வாங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே தாமிரபரணி குடிநீர் கிடைப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் சுகாதார வளாகங்களை சீரமைக்க வேண்டும்.

- ஆறுமுகம், குடியிருப்பாளர்.

* ஏ.டி.எம். இல்லை

இப்பகுதியில் அரசு ஊழியர்கள், விவசாயிகள், ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ள நிலையில் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியோ, ஏ.டி.எம். வசதியோ இல்லை. இதனால் வத்திராயிருப்பு சென்று வர வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே குறைந்தபட்சம் உடனடியாக ஏ.டி.எம் வசதி செய்து தர வேண்டும்.

-சுந்தர்ராஜ், குடியிருப்பாளர்.

* மருத்துவமனையின்றி சிரமம்

எங்கள் ஊரில் முழு நேர மருத்துவமனைகள் இல்லாததால் மருத்துவ சிகிச்சை பெற வத்திராயிருப்பு, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் செல்ல வேண்டி உள்ளது. இங்குள்ள துணை சுகாதார நிலையத்தை ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக தரம் உயர்த்தினால் மக்களுக்கு எளிதில் மருத்துவ வசதி கிடைக்கும்.

-சிவ சங்கர், குடியிருப்பாளர்.

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