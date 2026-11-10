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ஜன., – அக்., வரை 1,267 கொலைகள்

ஜன., – அக்., வரை 1,267 கொலைகள்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:57 PM

ADDED : நவ 10, 2026 09:53 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 09:57 PM ADDED : நவ 10, 2026 09:53 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த 10 மாதங்களில், 1,267 கொலை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.

கடந்த 2022ல், தீபாவளி பண்டிகையின்போது, முன்விரோதம், குடிபோதையில் தகராறு உள்ளிட்ட காரணங்களால், ஒன்பது கொலைகள் நடந்துள்ளன. 2023ல் தீபாளியன்று நான்கு; 2024ல், 10; 2025ல் ஆறு கொலைகள் நடந்துள்ளன. நடப்பு ஆண்டில், எட்டு கொலைகள் நடந்துள்ளன.

ஆண்டுவாரியாக ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரை நடந்த கொலைகள் விபரம்:

ஆண்டு | கொலை

2022 | 1,370

2023 | 1,347

2024 | 1,289

2025 | 1,232

2026 | 1,267

மொத்தம் | 6,505

* கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த ஆண்டில், 35 கொலைகள் அதிகம்.

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