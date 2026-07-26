ஊரக வளர்ச்சி துறையில் பொறியாளர்கள் 41 பேர் இடமாற்றம்
ஊரக வளர்ச்சி துறையில் பொறியாளர்கள் 41 பேர் இடமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:59 PM
சென்னை: ஊரக வளர்ச்சி துறையில், செயற்பொறியாளர்களாக உள்ள, 41 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
முந்தைய ஆட்சிகளில், நகராட்சி மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி துறையில், அலுவலர்கள் பணம் கொடுத்து இடமாறுதல் பெற்றனர். குறிப்பாக, பணம் கொழிக்கும் இடத்திற்கு செல்ல, உயர் அதிகாரிகள் முதல் அமைச்சர்கள் வரை, லட்சக்கணக்கில் பணம் அளித்தனர். இதன் காரணமாக, உள்ளாட்சி துறையில் லஞ்சம் தலை விரித்தாடியது.
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பின், பணமின்றி அனைத்து துறை அலுவலர்களுக்கும் இடமாறுதல் வழங்கப்படுகிறது.
அத்துடன், ஒரே இடத்தில் நீண்ட காலமாக பணியாற்றுவோர், பணம் கொடுத்து பதவிக்கு வந்தோர் போன்றோரும் இடமாற்றம் செய்யப் படுகின்றனர்.
அந்த வரிசையில், ஊரக வளர்ச்சி துறையில், 41 செயற்பொறியாளர்கள், பல்வேறு காரணங்களுக்காக, கடந்த, 24ம் தேதி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர். ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு மாவட்டங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அலுவலர்கள், பதில் நபரை எதிர்பார்க்காமல், பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, புதிய பணியில் உடனடியாக சேர அறிவுறுத்த வேண்டும் என, கலெக்டர்களுக்கு, ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலர் பிரசாந்த் மு வடநெரே அறிவுறுத்தி உள்ளார்.