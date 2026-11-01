சில வரிகள்: நவ. 2

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விருதுநகர்: நாராயண மடத்தை சேர்ந்தவர் ரவீந்திரன், 33.
நகராட்சி சாலையில் உள்ள, ரவீந்திரனின் வாகன காப்பகத்தில், நேற்று அதிகாலை, 2:00 மணிக்கு, தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், ஏழு கார்கள், ஒரு லோடுவேன் எரிந்து சேதமாகின. பஜார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ADDED : நவ 01, 2026 09:18 PM
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விருதுநகர்: நாராயண மடத்தை சேர்ந்தவர் ரவீந்திரன், 33.
நகராட்சி சாலையில் உள்ள, ரவீந்திரனின் வாகன காப்பகத்தில், நேற்று அதிகாலை, 2:00 மணிக்கு, தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், ஏழு கார்கள், ஒரு லோடுவேன் எரிந்து சேதமாகின. பஜார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.