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﻿ வேட்புமனுவில் சொத்துக்கள் மறைப்பு; ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு வாபஸ்

﻿ வேட்புமனுவில் சொத்துக்கள் மறைப்பு; ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு வாபஸ்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:19 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:19 PM

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சென்னை: சென்னை கொளத்துார் தொகுதியில் போட்டியிட, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், அறக்கட்டளை தகவல்களை மறைத்தது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தக்கோரிய மனு திரும்ப பெறப்பட்டது.

தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட சிவஞானசம்பந்தம் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு: சட்டசபை தேர்தலில், சென்னை கொளத்துார் தொகுதியில், முன்னாள் முதல்வரும், தி.மு.க., தலைவருமான ஸ்டாலின் போட்டியிட்டார்.

அவர் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், தி.மு.க., அறக்கட்டளை நிர்வாகியாக இருப்பதையும், அறக்கட்டளை சார்பாக, செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கடம்பாடியில் 2.27 கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து வாங்கிய விபரத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.

இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தவும், குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இருந்தால், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில், 'வேட்புமனுவில் அறக்கட்டளை சொத்து விபரங்களை மறைத்தது குற்றம். இது குறித்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும்' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

தேர்தல் கமிஷன் தரப்பில், 'இது தொடர்பாக மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில், தனி நபர் புகார் தான் தாக்கல் செய்ய முடியும்' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிபதிகள், 'வேட்புமனுவில் தனிப்பட்ட சொத்து விபரங்கள் மட்டுமே தெரிவிக்க வேண்டும்; அறக்கட்டளை சொத்துக்கள் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் ஆகாது. தனிப்பட்ட முறையில் இந்த சொத்துக்களில் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க, எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை' என்றனர்.

இதையடுத்து, வழக்கை திரும்பப் பெறுவதாக, மனுதாரர் தரப்பில் கூறப்பட்டது. அதை ஏற்ற நீதிபதிகள், வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.

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