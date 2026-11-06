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கஞ்சா பறிமுதல் 2 பேர் சிக்கினர்

கஞ்சா பறிமுதல் 2 பேர் சிக்கினர்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM

ADDED : நவ 06, 2026 05:57 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 05:57 PM

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சேலம்: சேலம், ஆட்டையாம்பட்டி போலீசார், மருளையம்பாளையத்தில் நேற்று (நவ.,5) ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமாக, 2 பேர் நின்றிருந்ததால், அவர்களை பிடித்து விசாரித்ததில், ஆட்டையாம்பட்டி, திருமலை தெருவை சேர்ந்த பிரசாந்த், 21, புற்றுக்கண் தெரு நவீன்குமார், 35, என தெரிந்தது.

அவர்கள் பையை சோதனை செய்ததில், 2 கிலோ கஞ்சா இருந்ததால் பறிமுதல் செய்து, 2 பேரையும் கைது செய்தனர்.

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