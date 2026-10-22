காங்கிரஸ் இல்லாமல் திமுக கரை சேர முடியாது; சொல்கிறார் அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
காங்கிரஸ் இல்லாமல் திமுக கரை சேர முடியாது; சொல்கிறார் அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
ADDED : அக் 22, 2026 10:32 PM
ADDED : அக் 22, 2026 10:32 PM
- நமது நிருபர்-
சிதம்பரத்தில் நிருபர்களுக்கு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அளித்த பேட்டி: காங்கிரஸ் கட்சியுடன் ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லை என்று ஸ்டாலின் கூறி வருகிறார்.
இதே கருத்தை 2004ம் ஆண்டிலேயே தெரிவித்திருந்தால், திமுக கூட்டணி அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றிருக்க முடியாது. அத்தனை பார்லிமென்ட் எம்பிக்களை பெற்றிருக்க முடியாது.
2009ம் ஆண்டிலும் இதே நிலை ஏற்பட்டிருக்கும். காங்கிரசுக்கு அரசியல் கற்றுத் தர திமுக பெரிய கட்சி கிடையாது. காங்கிரஸ் இல்லாமல் திமுகவால் இனி ஆட்சிக்கு வர முடியாது. அது ஸ்டாலினுக்கும் தெரியும்.
அப்படியிருக்க, அவர் ஏன் அடிக்கடி இவ்வாறு பேசுகிறார் என்பது தெரியவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி 143 ஆண்டுகால வரலாறு உள்ளது. திமுகவைப் போன்று 30, 40 அல்லது 60 ஆண்டு கால வரலாற்றைக் கொண்ட கட்சி அல்ல. இவ்வாறு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறினார்.