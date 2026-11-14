சென்னை – கொல்லம் சிறப்பு வார ரயில் அறிவிப்பு

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சேலம்: சென்னை – கொல்லம் சிறப்பு வார ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சென்னை சென்ட்ரல் – கொல்லம் ரயில் வரும், 18 முதல், ஜன., 20 வரை, புதன்தோறும் மதியம், 3:10க்கு புறப்பட்டு, அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனுார், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம், கோட்டயம் வழியே, மறுநாள் காலை, 7:20க்கு கொல்லத்தை அடையும்.
புதன் இரவு, 8:03க்கு சேலம், 9:15க்கு ஈரோடு வந்து செல்லும். மறுமார்க்க ரயில், வரும், 19 முதல், ஜன., 21 வரை, வியாழன்தோறும் காலை, 10:40க்கு கிளம்பி, அடுத்தநாள் அதிகாலை, 3:30க்கு சென்னை சென்ட்ரலை அடையும்.
வியாழன் இரவு, 8:20க்கு ஈரோடு, 9:27க்கு சேலம் வந்து செல்லும். இத்தகவலை, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 PM
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சேலம்: சென்னை – கொல்லம் சிறப்பு வார ரயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சென்னை சென்ட்ரல் – கொல்லம் ரயில் வரும், 18 முதல், ஜன., 20 வரை, புதன்தோறும் மதியம், 3:10க்கு புறப்பட்டு, அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனுார், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம், கோட்டயம் வழியே, மறுநாள் காலை, 7:20க்கு கொல்லத்தை அடையும்.
புதன் இரவு, 8:03க்கு சேலம், 9:15க்கு ஈரோடு வந்து செல்லும். மறுமார்க்க ரயில், வரும், 19 முதல், ஜன., 21 வரை, வியாழன்தோறும் காலை, 10:40க்கு கிளம்பி, அடுத்தநாள் அதிகாலை, 3:30க்கு சென்னை சென்ட்ரலை அடையும்.
வியாழன் இரவு, 8:20க்கு ஈரோடு, 9:27க்கு சேலம் வந்து செல்லும். இத்தகவலை, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.