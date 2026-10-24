தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ஏரியில் மூழ்கி முதியவர் பலி

ஏரியில் மூழ்கி முதியவர் பலி

ஏரியில் மூழ்கி முதியவர் பலி

ADDED : அக் 24, 2026 06:51 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 24, 2026 06:51 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஆம்பூர்: ஆம்பூர் அருகே, ஏரியில் மூழ்கி, குப்பன், 75, என்பவர் பலியானார்.

திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த விண்ணமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் குப்பன். விவசாயியான இவர், நேற்று அதே பகுதியில் உள்ள ஏரியில் மாடு மேய்க்க சென்றார்.

மாலையில் வீடு திரும்பாததால், அவரது குடும்பத்தினர் தேடி சென்றபோது, குப்பன் கால் தவறி அருகில் உள்ள ஏரியில் மூழ்கி பலியானது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து, ஆம்பூர் தாலுகா போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us