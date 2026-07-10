﻿ வேளாங்கண்ணியில் கோவா 'நிவாஸ்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:50 AM
சென்னை: 'கோவாவிலிருந்து வேளாங்கண்ணி வரும் யாத்ரீகர்கள் வசதிக்காக, கோவா நிவாஸ் அமைக்க, நிலம் ஒதுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முதல்வர் விஜய் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்' என, கோவா மாநில காங்., தலைவர் கிரீஸ் ேஷாடங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: தமிழக முதல்வர் விஜயை சமீபத்தில் நானும், தமிழக சுற்றுலா துறை அமைச்சருமான ராஜேஷ் குமாரும் சந்தித்தோம். அப்போது, வேளாங்கண்ணி சர்ச்சுக்கு வரும் லட்சக் கணக்கான கோவா மக்களின் வசதிக்காக, அங்கு ஒரு நிவாஸ் அமைக்க, தேவையான நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்யும் படி கோரிக்கை விடுத்தேன்.
அதற்கு, முதல்வர் விஜய் உறுதி அளித்துள்ளார். மேலும், 'நிலம் ஒதுக்கும் வரை, தமிழக சுற்றுலாத்துறை விடுதியில் தங்க, தேவையான வசதிகள் செய்வது தொடர்பாக தமிழக அரசு ஆலோசிக்கும்' என, தெரிவித்தார். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.