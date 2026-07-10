கதவணை பணி 90 சதவீதம் நிறைவு: அமைச்சர் ஆனந்த்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:52 AM
கரூர்:புகழூர் அருகே நஞ்சை புகழூரில், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டு வரும் கதவணையின் கட்டுமான பணிகளை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, அவர் கூறியதாவது: கரூர் மாவட்டம், புகழூர் அருகேயுள்ள நஞ்சை
புகழூரில், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே, 406.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வரும், கதவணையின் கட்டு
மான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே, 1,056 மீட்டர் நீளத்தில், 73 மதகுகளுடன் தடுப்பணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 0.80 டி.எம்.சி., நீரை சேமிக்கும் திறன் கொண்ட இத்திட்டம், வினாடிக்கு 3,60,000 கனஅடி வரை வெள்ள நீரை வெளியேற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் கரூர் மாவட்டத்தில், 1,458 ஏக்கர் நிலஙகளும், நாமக்கல் மாவட்டத்தில், 2,583 ஏக்கர் நிலங்களும் பாசன வசதி பெறுவதுடன், கரூர், நாமக்கல்லுக்கு குடிநீர் வழங்கும் திட்டங்களும் பயனடையும். தற்போது, 90 சதவீத கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. பணிகளை தரமாகவும், விரைவாகவும் முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் விஜயலஷ்மி, கலெக்டர் முத்துக்குமரன், கிருஷ்ணராயபுரம் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சத்யா, நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளர் சிவக்குமார், கண்காணிப்பு பொறியாளர் பழனிவேல், செயற்பொறியாளர் சாரா ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.