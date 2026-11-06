தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/7 மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை

7 மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை

7 மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை

ADDED : நவ 06, 2026 12:31 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 06, 2026 12:31 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கை:

தெற்கு கேரள கடலோர பகுதிகளுக்கு அப்பால், தென் கிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதியில் வளி மண்டலத்தில், ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுகிறது. அதனால், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, துாத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மாவட்டங்களில், இன்று இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தீபாவளி வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில், கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us