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பா.ஜ.,வுடன் சம்பந்தமில்லை என சொல்வது ஆச்சர்யம்
பா.ஜ.,வுடன் சம்பந்தமில்லை என சொல்வது ஆச்சர்யம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:23 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:23 AM
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தமிழகத்தில், 5,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தொழிலாக 'நீட்' பயிற்சி மாறி விட்டது. 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு வட மாநிலங்களில் நடக்கிறது; அதன் பாதிப்பு தமிழகத்தில் கேட்கிறது.
புதிய இயக்கங்கள் துவங்குவதில் எவ்வித தவறும் இல்லை. ஆனால், அண்ணாமலையை பொறுத்தவரை, பா.ஜ.,வுக்கும், அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது போல் சொல்வது ஆச்சர்யமாக உள்ளது. நடிகர் வடிவேலுவின், 'கொண்டையை மறைக்காம விட்டுட்டீங்க' என்ற காமெடி போல், அண்ணாமலையும் கொண்டையை மறைக்காமல் விட்டுள்ளார்.
- மாணிக்கம் தாகூர்
தலைவர், தமிழக காங்கிரஸ்