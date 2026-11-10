பொங்கல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு 14ல் தொடக்கம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:09 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:07 PM
சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு, வரும் 14ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
இது குறித்து, ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பொங்கல் பண்டிகை, அடுத்த ஆண்டு ஜன., 15ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளது. ஜன., 14ம் தேதி போகிப் பண்டிகை வருகிறது. ரயில் பயணத்துக்கு, 60 நாட்கள் முன்னதாகவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் வசதி உள்ளது. எனவே, பொங்கலுக்கு ஊருக்கு செல்வோர், வரும் 14ம் தேதி முதல் முன்பதிவு செய்யலாம்.
அதன்படி, ஜன., 13ம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்புவோர், வரும் 14ம் தேதியும், ஜன., 14ல் பயணம் செய்ய விரும்புவோர் வரும் 15ம் தேதியும், ஜன., 15ல் பயணம் செய்ய விரும்புவோர் வரும் 16ம் தேதியும் முன்பதிவு செய்யலாம். வழக்கமான ரயில்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு முடிந்த பின், பயணியர் தேவைக்கு ஏற்ப, சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.