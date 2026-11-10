தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ரூ.103 கோடி சொத்து பறிமுதல்

ரூ.103 கோடி சொத்து பறிமுதல்

ரூ.103 கோடி சொத்து பறிமுதல்

ADDED : நவ 10, 2026 09:57 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 10, 2026 09:57 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சட்ட விரோத பணப் பறிமாற்றம் தொடர்பாக, கேரளா மற்றும் தமிழகத்தில், தொழில் அதிபர் பிரேம்குமார், 58 என்பவருக்கு சொந்தமான, வீடு, அலுவலகம் உட்பட, 12 இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், சில தினங்களுக்கு முன் சோதனை நடத்தினர்.

இச்சோதனையில், 103 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை பறிமுதல் செய்து இருப்பதாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று (நவ.,10) அறிவித்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us