﻿ 'டாஸ்மாக்' பணியாளர்கள் 28 முதல் வேலைநிறுத்தம் 

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை: தமிழக அரசின், 'டாஸ்மாக்' மது கடைகளில் மேற்பார்வையாளர், விற்பனையாளர், உதவி விற்பனையாளர் உட்பட, 25,000க்கும் அதிகமானோர் பணிபுரிகின்றனர்; அவர்களுக்கு தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
அவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.
காலமுறை ஊதியம், ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழக டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் சங்கம், ஏ.ஐ.டி.யு.சி., உள்ளிட்ட 13 தொழிற்சங்கங்கள், வரும் 28ம் தேதி முதல், வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளன.
ADDED : ஆக 13, 2026 11:12 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: தமிழக அரசின், 'டாஸ்மாக்' மது கடைகளில் மேற்பார்வையாளர், விற்பனையாளர், உதவி விற்பனையாளர் உட்பட, 25,000க்கும் அதிகமானோர் பணிபுரிகின்றனர்; அவர்களுக்கு தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
அவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.
காலமுறை ஊதியம், ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழக டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் சங்கம், ஏ.ஐ.டி.யு.சி., உள்ளிட்ட 13 தொழிற்சங்கங்கள், வரும் 28ம் தேதி முதல், வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளன.