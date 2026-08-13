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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ வரும் 15ல் 'டாஸ்மாக்' கடைகளுக்கு விடுமுறை

﻿ வரும் 15ல் 'டாஸ்மாக்' கடைகளுக்கு விடுமுறை

﻿ வரும் 15ல் 'டாஸ்மாக்' கடைகளுக்கு விடுமுறை

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 AM

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சென்னை: தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மது கடைகள், வாரத்தின் அனைத்து நாட்களும் செயல்படுகின்றன. ஆண்டுக்கு எட்டு நாட்கள் மட்டுமே விடுமுறை.

அதன்படி, சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, வரும், 15ம் தேதி மது கடைகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.

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