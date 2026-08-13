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சென்னை: தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மது கடைகள், வாரத்தின் அனைத்து நாட்களும் செயல்படுகின்றன. ஆண்டுக்கு எட்டு நாட்கள் மட்டுமே விடுமுறை.
அதன்படி, சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, வரும், 15ம் தேதி மது கடைகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
வரும் 15ல் 'டாஸ்மாக்' கடைகளுக்கு விடுமுறை
வரும் 15ல் 'டாஸ்மாக்' கடைகளுக்கு விடுமுறை
ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 AM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 AM
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சென்னை: தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மது கடைகள், வாரத்தின் அனைத்து நாட்களும் செயல்படுகின்றன. ஆண்டுக்கு எட்டு நாட்கள் மட்டுமே விடுமுறை.
அதன்படி, சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, வரும், 15ம் தேதி மது கடைகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.