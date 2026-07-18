﻿ மூன்று சட்டக்கல்லுாரிகள் அங்கீகாரம் ரத்து

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:27 AM
சென்னை: தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலை வெளியிட்ட அறிவிப்பு:
கடந்த கல்வியாண்டு, துாத்துக்குடி மாவட்டம், துளசி மகளிர் சட்டக்கல்லுாரி; தென்காசி மாவட்டம், எஸ்.தங்கப்பழம் சட்டக்கல்லுாரி; கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முகில் சட்டக்கல்லுாரி ஆகியவற்றுக்கு, தற்காலிக இணைப்பு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. எனினும், இந்த கல்லுாரிகளுக்கு, இந்திய வழக்கறிஞர் மன்றத்தின் ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை.
பல்கலை சட்ட விதிகளின்படி, அனைத்து ஒப்புதல்களும் கிடைத்த பின்னரே, கல்லுாரிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை நடத்த வேண்டும்.
கடந்த கல்வியாண்டு, இந்த மூன்று சட்டக் கல்லுாரிகளும், கலந்தாய்வு செயல்முறையில் சேர்க்கப்படவில்லை. ஆனால், அக்கல்லுாரிகள் மாணவர்களை சேர்த்துள்ளன. இது, பல்கலை விதிகளுக்கு முரணானது.
எனவே, பல்கலை சிண்டிகேட் தீர்மானத்தின்படி, அந்த மூன்று சட்டக்கல்லுாரிகள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான, தற்காலிக இணைப்பு அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
நடப்பு கல்வியாண்டுக்கான தற்காலிக இணைப்பு நீட்டிப்பு கோரியுள்ள, துளசி மகளிர் சட்டக்கல்லுாரியின் விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்படாது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.