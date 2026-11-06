இன்றைய வானிலை விபரம்

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நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்
சென்னை / 32 / 25
கோவை / 30 | 23
மதுரை / 32 | 27
சேலம் / 32 | 23
ஈரோடு / 31 | 24
வேலுார் / 30 | 23
நாகப்பட்டினம் / 33 | 27
நெல்லை / 32 | 25
திருச்சி / 33 | 25
ஊட்டி / 21 | 13
கொடைக்கானல் / 21 | 13
கன்னியாகுமரி / 34 | 26
ராமேஸ்வரம் / 32 | 26
புதுச்சேரி / 31 | 25
பெங்களூரு / 29 | 21
புதுடில்லி / 28 | 16
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM
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நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்
சென்னை / 32 / 25
கோவை / 30 | 23
மதுரை / 32 | 27
சேலம் / 32 | 23
ஈரோடு / 31 | 24
வேலுார் / 30 | 23
நாகப்பட்டினம் / 33 | 27
நெல்லை / 32 | 25
திருச்சி / 33 | 25
ஊட்டி / 21 | 13
கொடைக்கானல் / 21 | 13
கன்னியாகுமரி / 34 | 26
ராமேஸ்வரம் / 32 | 26
புதுச்சேரி / 31 | 25
பெங்களூரு / 29 | 21
புதுடில்லி / 28 | 16