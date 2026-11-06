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/செய்திகள்/தமிழகம்/இன்றைய வானிலை விபரம்

இன்றைய வானிலை விபரம்

இன்றைய வானிலை விபரம்

UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM

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அ நிறம் | அளவு

நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்

சென்னை / 32 / 25

கோவை / 30 | 23

மதுரை / 32 | 27

சேலம் / 32 | 23

ஈரோடு / 31 | 24

வேலுார் / 30 | 23

நாகப்பட்டினம் / 33 | 27

நெல்லை / 32 | 25

திருச்சி / 33 | 25

ஊட்டி / 21 | 13

கொடைக்கானல் / 21 | 13

கன்னியாகுமரி / 34 | 26

ராமேஸ்வரம் / 32 | 26

புதுச்சேரி / 31 | 25

பெங்களூரு / 29 | 21

புதுடில்லி / 28 | 16

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