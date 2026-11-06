தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ஆபாச பேச்சு ஆசிரியர் கைது

ஆபாச பேச்சு ஆசிரியர் கைது

ஆபாச பேச்சு ஆசிரியர் கைது

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM

ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

அரியலுார்: மாணவியரிடம் ஆபாசமாக பேசிய, அரசுப்பள்ளி இயற்பியல் ஆசிரியர் நாகலிங்கம், 50, கைது செய்யப்பட்டார்.

அரியலுார் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே, சீனிவாசநகரை சேர்ந்தவர் நாகலிங்கம். கங்கைகொண்டசோழபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இயற்பியல் ஆசிரியர்.

பிளஸ் 2 மாணவியரிடம் நாகலிங்கம் ஆபாசமாக பேசி, பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு செய்து, மிரட்டல் விடுத்தார். ஜெயங்கொண்டம் மகளிர் போலீசில், மாணவியர் அளித்த புகாரில், போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து நாகலிங்கத்தை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us